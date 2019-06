Imigração recorde com brasileiros a valerem um quinto

Joana Amorim Hoje às 13:42 Facebook

Registado um máximo de mais de 480 mil estrangeiros a viver em Portugal. SEF sinalizou 59 vítimas de tráfico humano.

É o valor mais alto desde que há registos. No ano passado, eram já 480 300 os cidadãos estrangeiros a residirem em Portugal, num aumento de 13,9% face a 2017. Desse total, a comunidade brasileira responde por um quinto, o que não acontecia desde 2012 - só no ano passado o número de residentes brasileiros disparou 23,4%. Face ao aumento da procura, o ministro da Administração Interna anunciou, ontem, durante a apresentação do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2018, o alargamento do horário de atendimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF - ler ao lado).

A concessão de novos títulos de residência registou, naquele ano, uma subida de 51,7% face a 2017, com um total de 93 154 novos residentes. A nacionalidade brasileira continua a ser a dominante, seguindo-se a italiana, a francesa e a britânica. Já em termos de crescimento, e apesar do menor peso em número absoluto, destaque para o aumento da procura das nacionalidades bengali e nepalesa.