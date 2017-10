Incêndio de Pampilhosa da Serra é o que mobiliza mais meios

Hoje às 07:54, atualizado às 10:18 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta, pelas 7.45 horas desta terça-feira, de oito incêndios em curso, cinco em resolução e 19 em fase de conclusão.

O incêndio que deflagrou, na sexta-feira à noite, na freguesia de Fajão e Vidual, concelho de Pampilhosa da Serra (Coimbra) é qualificado como "ocorrência importante" pela ANPC e era o que mais meios mobilizava, pelas 7.45 horas.

Este fogo, que já alastrou para Arganil e que permanece com uma frente ativa estava a ser combatido por 621 operacionais, apoiados por 185 meios terrestres.

"Durante a noite, os bombeiros e os operacionais no terreno efetuaram um excelente trabalho e extinguiram duas das três frentes de fogo que ontem (segunda-feira) persistiam", salientou o presidente do município, José Brito.

Uma casa, uma garagem e várias máquinas agrícolas já arderam neste incêndio, adiantou o autarca.

O incêndio, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0.

Também em curso está o incêndio em Castro Daire, no distrito de Viseu, que mobilizava 73 homens e 21 veículos. Este incêndio levou ao corte da EN 225 entre Ester e Cabril.

Em fase de resolução, mas também considerados "ocorrências importantes", estão outros dois fogos em Viseu (em São Pedro do Sul e Nelas) e um em Aveiro (Oliveira de Azeméis).

Mais de 70 concelhos do continente em risco máximo de incêndio

Mais de 70 concelhos de 14 distritos de Portugal continental apresentam, esta terça-feira, risco máximo de incêndio, incluindo Coimbra e Viseu, que têm três fogos ativos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em causa estão mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente (18).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o ??????máximo. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.