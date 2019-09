Incêndios em Águeda e Albergaria cortam A25, IC2 e linha do Vouga

Zulay Costa Hoje às 16:01 Facebook

No mapa dos incêndios da região de Aveiro, as maiores preocupações vão para os municípios de Albergaria-a-velha e de Águeda, onde diversos fogos florestais, que começaram ao final da manhã, levaram ao "corte da A25, IC2 e linha ferroviária do Vouga, para além de diversas estradas municipais", apurou o JN junto de fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro.

Um dos incêndios lavra em Macinhata do Vouga, Águeda, mobilizando, de acordo com a página da Proteção Civil, 129 operacionais no terreno, apoiados por 40 meios terrestres e quatro meios aéreos. Neste momento, o IC2 está cortado nos dois sentidos entre Albergaria e Serém de Cima.

Em Paus, Alquerubim, Albergaria-a-Velha, as chamas deflagraram pelas 11.30 horas e lavram com intensidade. Estão a ser combatidas por 170 operacionais, apoiados por 49 meios terrestres e um meio aéreo.