Polícia investiga incêndios. Há 20 pessoas feridas

Os órgãos de polícia criminal estão a investigar os incêndios que deflagram sábado no distrito de Castelo Branco. Começaram "separados por poucos minutos".

"Estes incêndios tiveram condições meteorológicas muito difíceis, condições orográficas favoráveis à sua projeção, muito rápida e circunstâncias que estão a ser investigadas pelos órgãos de polícia criminal", afirmou Eduardo Cabrita em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

O ministro da Administração Interna sublinhou que, "certamente, as autoridades judiciárias darão a devida atenção no momento próprio, dado que se iniciaram cinco incêndios com espaços bastante curtos e que começaram separados por poucos minutos".

Questionado se terá havido mão criminosa nos incêndios, afirmou que não cabe ao Governo nem à Proteção Civil investigar esta matérias, mas sim aos órgãos de polícia criminal. "Há sim, apontado por todas as entidades no local, pelos autarcas, pelos comandantes de bombeiros, uma estranheza" de como é que começam entre as 14.30 e as 15.30 horas cinco incêndios de "dimensão significativa numa zona muito próxima". Mas, sublinhou, "o que é fundamental neste momento é a resposta à ocorrência de Proteção Civil".

Sobre a atuação do Sistema Integrado de Redes de Emergência de Segurança de Portugal (SIRESP), o ministro garantiu que "tem estado totalmente operacional", adiantando que foram colocadas na zona unidades de redundância que não chegaram a ser utilizadas.

De acordo com o ministro, o Governo tem estado a acompanhar "de perto" os incêndios iniciados nos concelhos da Sertã e Vila de Rei. Eduardo Cabrita manifestou a sua "total solidariedade" com as populações das zonas mais diretamente abrangidas pelos incêndios e deixou uma "palavra de reconhecimento" pelo "trabalho muito empenhado, muito profissional" de todos os agentes de proteção civil e pela "forma exemplar" como todas as estruturas de posicionaram no terreno.

De acordo com a página da internet da ANEPC, pelas 13 horas, estão 816 operacionais apoiados por 249 meios terrestres e 13 meios aéreos a combater o incêndio ainda ativo no concelho de Vila de Rei, que se propagou ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

Durante a madrugada foram dados como dominados dois dos três incêndios que deflagraram nos concelhos de Vila de Rei e da Sertã, distrito de Castelo Branco, mas os meios vão permanecer no terreno para prevenir reacendimentos.

Número de feridos sobe para 20

Subiu para 20 o número de feridos nos incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco e que se propagaram a Mação, distrito de Santarém.

Em declarações aos jornalistas, Eduardo Cabrita deu conta de oito bombeiros e 12 civis feridos na sequência dos incêndios. O governante acrescentou que dos 20 feridos apenas um dos civis se encontra na unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa. Os restantes são todos feridos ligeiros, sobretudo devido a "inalação de fumos e entorses", referiu.

O presidente da República visitou o civil que se encontra no Hospital de São José e disse que "a situação está sob controlo". Numa declaração à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que este ferido, que se encontra em estado grave, "estava a ser submetido a exames clínicos e a ser muito bem acompanhado".

O incêndio que começou em Vila de Rei "tem cerca de 60% da sua área dominada", afirmou Belo Costa, ressalvando que este fogo tem uma "dimensão bastante apreciável" e o trabalho dos operacionais "é dificultado pelo tipo de terreno" onde arde. "Estamos empenhados e a redefinir uma estratégia intensa para resolver o incêndio o mais rapidamente possível", frisou o Comandante do Agrupamento Centro Sul da ANEPC, que falava aos jornalistas num 'briefing' que decorreu na Escola Secundária da Sertã.

Segundo Belo Costa, o incêndio que começou em Vila de Rei andou cerca de 25 quilómetros, desde a sua origem até à frente mais distante, não tendo uma "largura muito significativa".

Hoje, os operacionais estão preparados "para um dia difícil", com temperaturas elevadas e com o vento a intensificar-se, querendo entrar "nesse período de maior adversidade meteorológica" com a grande maioria da área do incêndio de Vila de Rei dominada, vincou.

União Europeia a postos para ajudar

O Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crise, Christos Stylianides, manifestou através do Twitter que está a acompanhar a situação portuguesa de perto e que a União Europeia está pronta para oferecer mais ajuda.

"A pedido de Portugal, estamos a produzir mapas satélite via Copernicus EMS para os incêndios florestais que afetam a região de Castelo Branco", escreveu o comissário.

Forças Armadas vão fornecer refeições em Vila de Rei

As Forças Armadas reforçaram esta manhã o apoio à Proteção Civil no combate aos incêndios, tendo deslocado para Vila de Rei uma cozinha de campanha do Exército e alimentos para assegurar refeições a pelo menos 600 pessoas. "Este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil" devido aos incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco, refere em comunicado o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Segundo o EMGFA, os géneros alimentares enviados vão "permitir assegurar a refeição, já a partir do almoço de hoje, a pelo menos 600 pessoas".

No âmbito do apoio à Proteção Civil, as Forças Armadas já tinham enviado no sábado para Vila de Rei quatro máquinas de rasto, três do Exército com 15 militares, e uma da Força Aérea com mais cinco militares.