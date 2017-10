Linhas do Norte e da Beira Alta cortadas

Lusa Hoje às 20:58, atualizado às 21:38 Facebook

A Linha Ferroviária do Norte está cortada entre Aveiro e Oiã (Oliveira do Bairro), enquanto a Linha da Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão devido a incêndios.

Ana Portela, da CP, disse à agência Lusa que os incêndios que estão a deflagrar no distrito de Aveiro estão a obrigar ao corte da Linha do Norte entre Aveiro e Oiã, já no concelho de Oliveira do Bairro.

Já a Linha da Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão, devido a incêndios ativos no distrito de Viseu.