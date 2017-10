Presidente da República visita concelhos afetados pelos fogos

Lusa Hoje às 13:08, atualizado às 13:09 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa está esta quinta-feira a visitar concelhos afetados pelos incêndios de domingo, tendo afirmado, em Vouzela, distrito de Viseu, que vai prosseguir nestas deslocações nos próximos dias.

Em declarações à SIC nos Paços do Concelho de Vouzela, o chefe de Estado disse: "Vou prosseguir através de municípios vizinhos [de Vouzela] hoje, amanhã voltarei e durante o fim de semana, por aqui estarei nos próximos dias".

Estas deslocações do chefe de Estado não constam da agenda oficial do Presidente da República.

"Vamos ver se consigo [estar com as famílias], não com todas, mas com uma ou outra de acordo com as indicações dos autarcas, eles é que são mais sensíveis ao estado de espírito das populações", acrescentou.

No distrito de Viseu, registaram-se 18 vítimas mortais, designadamente em Vouzela (oito), Santa Comba Dão (cinco), Nelas (uma), Carregal do Sal (uma), Tondela (duas) e Oliveira de Frades (uma).

O presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira, já disse que "80% a 90% do concelho foi arrasado" pelas chamas, que também deixaram "pelo menos 20 famílias desalojadas" e destruíram "centenas de postos de trabalho".

O presidente foi ainda questionado sobre a remodelação governamental na sequência da demissão da ministra da Administração Interna tendo respondido que não comentava. "Agora estou aqui numa missão mais importante que isso", disse.