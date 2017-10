Secretário de Estado diz que fogos têm origem criminosa

Hoje às 19:03, atualizado às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, não tem "forma de provar", mas considera que vários dos incêndios florestais que têm deflagrado nas últimas horas no país têm "origem criminosa".

Trata-se de incêndios que "alguém quer realmente provocar", sustentou o governante, em declarações à agência Lusa, quando visitava a Pampilhosa da Serra, concelho onde, desde as 23.20 horas de sexta-feira lavra um fogo, que, então, progredia em cinco frentes.

"É a vontade de fazer arder que continua a imperar e a criar esta instabilidade no País e nas pessoas", afirmou Jorge Gomes, salientando que, "de forma nenhuma, isto é perdoável".

"Isto é algo de anormal, não só pelo tempo", caracterizado por um longo período de seca e com elevadas temperaturas, mas também porque muitos destes incêndios "começaram à noite", sublinhou.

O secretário de Estado deslocou-se a Pampilhosa da Serra onde continua a arder com intensidade o fogo que teve início na noite de sexta-feira e que é dos 88 incêndios florestais que lavram no território do continente, mobilizando, pelas 18.20 horas, perto de três mil operacionais, mais de 800 viaturas e 11 meios aéreos.

"O incêndio em Pampilhosa da Serra começou às 11 [horas] da noite [de sexta-feira] e houve três tentativas para o criar", afirmou o governante, referindo que "os bombeiros conseguiram apagar a primeira tentativa" e, quando "andavam a apagar a segunda [tentativa]", surgiu um terceiro foco, acabando as chamas por se desenvolverem com a dimensão que se regista agora.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Também em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, o fogo "começou cerca da uma e meia/duas horas da manhã" deste sábado, atingindo agora "algumas proporções", exemplificou ainda o secretário de Estado, destacando que também em Amarante (Porto) as chamas tiveram início durante a noite.

"Só para dar mais um exemplo", Jorge Gomes recordou que em Marco de Canaveses o fogo que está a arder, com intensidade, neste concelho do distrito do Porto, "nasceu em quatro pontos diferentes", enquanto os incêndios em Ansião e Pombal, no distrito de Leiria, entretanto já dominados, tiveram origem, na sexta-feira, precisamente à mesma hora (14.14 horas).

"Alguém quer realmente provocar incêndios" e assim "é difícil trabalhar, mas cá estamos" para os combater, conclui, salientando que, com as temperaturas relativamente altas que se têm registado, os ventos e outras condições adversas, as chamas se desenvolvem com "grande velocidade", atingindo "grandes proporções rapidamente" e dificultando o trabalho dos bombeiros.

Sobre o incêndio em Pampilhosa da Serra, que entretanto avançou para o concelho de Arganil, onde lavram com mais intensidade duas das suas frentes, o secretário de Estado disse ter esperança que as chamas possa vir a ser dominadas com o arrefecimento noturno.

O incêndio naqueles dois concelhos do interior do distrito de Coimbra é um dos 87 fogos florestais que continuam a lavrar no território do continente, mobilizando pelas 19.15 horas, cerca de 2900 operacionais, mais de 800 viaturas e oito meios aéreos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet.