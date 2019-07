Infarmed ainda não recebeu pedido de medicamento para Matilde

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:28 Facebook

O Hospital de Santa Maria, unidade que acompanha a bebé Matilde, ainda não fez chegar ao Infarmed qualquer pedido de autorização especial para a toma do medicamento Zolgensma, que tem um custo de dois milhões de euros.

O presidente do Conselho Diretivo da Autoridade do Medicamento, Rui Santos Ivo, garantiu, esta quarta-feira, que ainda não deu entrada nenhum pedido de autorização de utilização especial (AUE) do medicamento, para a bebé de dois meses e meio que sofre de Atrofia Muscular Espinhal.

Contudo, Rui Santos Ivo assegurou, em conferência de imprensa na sede do regulador em Lisboa, que o Infarmed está em constante conversação com o Hospital de Santa Maria, unidade onde a bebé Matilde é seguida.

"Estamos a recolher informação sobre este caso, que se rodeia de uma maior complexidade, sendo que até agora não recebemos esse pedido", disse o responsável, que revelou que o Infarmed "tem estado a articular com a ministra da Saúde e os secretários de Estado da Saúde" em relação a este caso.

Segundo Rui Santos Ivo, já houve no passado "vários pedidos" de AUE, como agora pode ser o caso da bebé Matilde, "que foram avaliados". "Foram já algumas dezenas de pedidos", assumiu, recusando comentar o caso em concreto.

Questionado pelo JN se for aprovada uma AUE para a bebé Matilde se os outros nove casos conhecidos de menores também com Atrofia Muscular Espinhal poderão vir a usufruir da mesma autorização, Rui Santos Ivo não quis comentar.