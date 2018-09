Infarmed garante alternativas a medicamento para Parkinson

JN Hoje às 19:53 Facebook

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) garantiu esta quinta-feira que estão asseguradas as alternativas ao medicamento para o Parkinson mais utilizado pelos doentes portugueses.

Em comunicado, o Infarmed garantiu que, na sequência das várias reuniões com empresas que têm medicamentos na área do Parkinson, foi possível encontrar um conjunto de soluções que vão assegurar o abastecimento do mercado e o tratamento dos doentes, não se prevendo que venha a ocorrer qualquer rutura.

O Infarmed tem estado a monitorizar de forma intensiva, e com prioridade máxima, a situação de rutura de stock do medicamento Sinemet, destinado ao tratamento da Doença de Parkinson.

Após estas reuniões, as empresas que têm medicamentos contendo a associação levodopa + carbidopa ou alternativas terapêuticas assumiram um compromisso com o Infarmed de efetuar fornecimentos semanais regulares, revelando que as farmácias já estão a ser abastecidas.

O Infarmed garante que vai continuar a fazer um acompanhamento regular desta situação, "através de uma contínua articulação com os doentes, os profissionais de saúde, as farmácias e distribuidores e as empresas detentoras de medicamentos, de forma a assegurar que não ocorra qualquer rutura no acesso a medicamentos antiparkinsónicos.