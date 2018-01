Infarmed manda retirar monitores das ambulâncias

INÊS SCHRECK Hoje às 00:32 Facebook

O Infarmed ordenou a imediata retirada do mercado de 75 monitores de sinais vitais adquiridos com ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entregues em 2015.

Segundo a Autoridade do Medicamento, os dispositivos médicos foram modificados sem autorização do fabricante pela empresa que equipou as ambulâncias - a Futurvida, Fabricação de Veículos Especiais, Lda. - e não oferecem garantias de qualidade e segurança. A Futurvida, que classifica a deliberação de "infundada", vai ser alvo de um processo de contraordenação social, que poderá culminar numa coima de valor ainda não determinado. O INEM começa hoje a recolher os dispositivos.

