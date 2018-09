Infarmed pede contenção na compra de medicamento para Parkinson

JN Hoje às 20:56 Facebook

O Infarmed apela a um consumo criterioso, sem corridas às farmácias, do Sinemet, o medicamento mais utilizado pelos doentes de Parkinson, devido à previsível rutura de stock.

O Infarmed reúne sexta-feira com farmacêuticas, associações de doentes e sociedades científicas para tentar encontrar soluções para a falha de fornecimento do Sinemet, que está em rutura devido a um "problema no local de fabrico", atingindo 45 países.

A previsão é que este medicamento não esteja disponível entre outubro e o final do ano. O Infarmed apelou esta quinta-feira a um consumo criterioso, sem corridas às farmácias, para retardar a rutura. Em Portugal, cerca de 80% dos 20 mil doentes tomam Sinemet.

Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed, estima que o stock existente no país chegue "até fim de outubro, desde que os médicos não comecem já a prescrever para as pessoas fazerem stock em casa e não haja corrida às farmácias por parte dos doentes".

O Infarmed apela às farmácias e distribuidores para "fazerem uma gestão criteriosa dos stocks disponíveis" e aos doentes para "que esgotem primeiro a medicação que têm em casa e apenas levantem novas embalagens nas farmácias quando for necessário".

O objetivo da reunião, explicou Maria do Céu Machado, "é encontrar outra farmacêutica" que comercialize um medicamento "o mais semelhante possível". No encontro, estarão empresas de genéricos que têm autorização de mercado mas não comercializam este medicamento.

"Estamos a tratar do problema", frisou, referindo a "gravidade de se alterar a medicação a um doente de Parkinson", especialmente porque os medicamentos alternativos têm dosagens diferentes. Na circular informativa com orientações para os profissionais de saúde e doentes, o Infarmed aponta medicamentos alternativos e equiparações de dosagens ao Sinemet. Qualquer alteração deve ser feita por indicação médica.