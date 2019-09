Infarmed retira do mercado medicamento para azia e úlceras devido a contaminação

Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter sido detetado uma impureza no medicamento Ranitidina, para úlceras e azia, o Infarmed mandou retirar do mercado vários lotes do produto, que é comercializado por vários laboratórios.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento, a substância encontrada é N-Nitrosodimethylamine (NDMA), descrita pela Organização Mundial de Saúde com um sub-produto de vários processos industriais e classificado como "provavelmente cancerígeno em humanos".

"As entidades que possuam embalagens pertencentes a estes lotes em stock não as podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução. Os doentes que disponham de embalagens pertencentes a estes lotes (lista disponível AQUI ) devem contactar o farmacêutico para as poderem substituir por uma embalagem de outro lote ou o médico no caso de ser prescrito um medicamento alternativo", escreve o Infarmed na sua página.