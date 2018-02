Iniciativa do Governo de apoio a comunidades juntou 500 portugueses na Suíça

JN Hoje às 18:08 Facebook

Os secretários de Estado das Comunidades e dos Assuntos Fiscais regressaram, este sábado, de uma viagem de três dias à Suíça, onde se encontraram com cidadãos portugueses para debater e esclarecer os problemas que mais afetam a comunidade no país.

A quarta edição da iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas "Diálogos com as Comunidades" realizou-se entre quinta-feira e sábado, na Suíça, com sessões em Lausanne, Berna e Zurique, às quais atenderam, segundo José Luis Carneiro, cerca de 500 pessoas, entre empresários e profissionais das áreas da construção civil e turismo.

O objetivo da iniciativa, explicou ao JN o secretário de Estado das Comunidades, passou por discutir e esclarecer as principais dúvidas e problemas que mais afetam a comunidade lusa no país, nomeadamente no que concerne a assuntos fiscais, segurança social, ensino da língua portuguesa, associativismo e participação cívica e política.

De acordo com José Luís Carneiro e com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, os participantes desta quarta edição da iniciativa do governo elogiaram a "política de proximidade" que tem sido levada a cabo pela secretaria de Estado das Comunidades, no sentido de levar ajuda até às populações. "Esta foi a primeira vez que a comunidade lusa na Suíça recebeu governantes portugueses", constatou Carneiro, acrescentando que o Governo tem feito investimentos de seis milhões de euros, inclusivamente na promoção da língua portuguesa, que é estudada por 10 mil alunos no país.

As edições anteriores da iniciativa do governo tiveram lugar na Bélgica, no Reino Unido e no Luxemburgo. Segundo adiantou ao JN o governante, o Executivo está a ponderar realizar as sessões de debate e esclarecimento na Alemanha, onde vivem 100 mil portugueses.

Além da presença de José Luís Carneiro e António Mendonça Mendes, as sessões contaram ainda com a participação do presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, do Diretor-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Júlio Vilela, e de uma representante da secretaria de Estado da Segurança Social.