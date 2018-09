Inquérito nas escolas para saber quem é filho de ciganos ou africanos

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:49, atualizado às 00:52 Facebook

O questionário, feito em Lisboa e no Porto, foi autorizado pela Direção de Educação. O Alto Comissário para as Migrações está a investigar a denúncia de pais.

Um inquérito entregue esta segunda-feira aos pais dos alunos de pelo menos duas escolas do 1.o Ciclo do Grande Porto levou a que alguns tenham feito denúncias no Alto-Comissariado para as Migrações (ACM), na Comissão para Igualdade e Contra a Discriminação Racial e também junto de Rosa Monteiro, secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. Em causa estão perguntas sobre a ascendência dos alunos e sobre a origem dos pais. Concretamente, os encarregados de educação convidados a responder ao inquérito devem dizer se a origem do pai ou da mãe é "portuguesa, cigana, chinesa, africana, Europa de Leste, indiana, brasileira" ou outra.

