Inspeção fez escolas baixar notas inflacionadas

A maior parte dos estabelecimentos de ensino avaliados pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) no ano passado reduziram a inflação de notas face ao ano anterior. Ou seja, a operação inspetiva surtiu efeito: 10 das 12 escolas (sete privadas e cinco públicas) avaliadas em 2018, em virtude da inflação de notas detetada, baixaram a discrepância.

"Do total de escolas intervencionadas, 83,3% reduziu o valor do indicador do alinhamento das notas internas de 2017 para 2018", pode ler-se no relatório "Avaliação das Aprendizagens dos Alunos do Ensino Secundário", homologado este mês pelo ministro da Educação. As exceções: Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos, de Fafe; e a Escola INED - Nevogilde, Porto. A primeira de 2, 25 de distância cresceu para 2,78 e a segunda de 1,54, para 1,59.

Pela positiva, o relatório evidencia a redução de desnível alcançada pelas Escolas Básica e Secundária Monte da Ola, Viana do Castelo, e Secundária de S. Pedro da Cova, Gondomar. Caíram de 1,70 para 0,06 e de 1,73 para 0,49.

O indicador de alinhamento compara as notas atribuídas pela escola aos seus alunos com as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais.

Por disciplinas, foi a Português que mais se notou a melhoria de alinhamento face às médias das restantes escolas. O relatório refere que a oralidade é muitas vezes considerada pela classificação máxima, sem que haja plena fundamentação.

Para melhor avaliar o efeito das recomendações, o IGEC comparou os resultados com o desempenho de grupo de escolas de controlo e veio a concluir que o efeito do ajustamento foi maior nas escolas inspecionadas. Nestas, a variação entre 2017 e 2018, foi de menos 33,4% e nas restantes de menos 17,3%.

Segundo o Ministério da Educação, estamos diante de um "trabalho importante, no sentido de promover a qualidade dos procedimentos de avaliação interna em todas as escolas, tanto públicas como privadas e, assim, a igualdade de oportunidades". Conclui que é uma linha de trabalho que está a produzir resultados positivos e que por isso vai ter continuidade.

12 avaliadas em 2018 - Além das quatro no texto: Escola Básica e Secundária Prof. António da Natividade, Mesão Frio; Colégio Casa Mãe, Paredes; Colégio Terras de Santa Maria, Santa Maria da Feira; Colégio Nossa Senhora da Paz, Porto; Escola Básica e Secundária de Pinheiro, Penafiel; Esc. Sec. de Valbom, Gondomar; Colégio do Minho, Viana do Castelo; Colégio Cedros, Gaia.

72% melhoraram - Das 25 escolas desalinhadas em 2014, 72% melhoraram o valor do indicador das notas internas.