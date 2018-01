Inspeções periódicas a motociclos avançam nos próximos meses

Ontem às 21:22 Facebook

O Governo vai avançar com as inspeções periódicas a motociclos no primeiro semestre de 2018 e quer alargar a aplicação do limite de velocidade de circulação a 30 quilómetros/hora.

Os prazos foram anunciados aos jornalistas pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no final da reunião da Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária, a que preside, e que se reuniu, esta sexta-feira, pela primeira vez para analisar a sinistralidade rodoviária de 2017, que aumentou comparativamente a 2016.

Justificando as medidas, Eduardo Cabrita lembrou que o número de acidentes mortais com motociclos aumentou em 2017 e que mais de metade das vítimas mortais em acidentes de viação registou-se dentro das localidades, em consequência de "um número significativo" de atropelamentos.

O titular da pasta da Administração Interna disse que o plano de inspeções periódicas a estes veículos é para "estar em funcionamento" no primeiro semestre de 2018, depois de feitas as devidas "alterações legislativas e administrativas".

As inspeções destinam-se, nomeadamente, a aferir as condições de circulação dos motociclos, à semelhança do que já é feito com os automóveis.

Ainda sobre os motociclos, Eduardo Cabrita, referiu que o Governo vai lançar, este ano, "o debate" sobre a necessidade da titularidade de uma habilitação específica para a condução de motociclos de baixa cilindrada.

Nesta matéria, de acordo com o ministro, é preciso "encontrar as melhores soluções com todos" os parceiros.

O ministro adiantou que o alargamento dos locais com limitação de velocidade a 30 quilómetros/hora será feito depois da "identificação dos pontos negros" das zonas urbanas onde ocorreram os acidentes mortais, num trabalho em colaboração com os municípios.

Eduardo Cabrita voltou a considerar que "não é aceitável" que 54% das vítimas de acidentes de viação sucedam "dentro das localidades".