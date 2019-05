Inspetores do Estado fazem greve no dia 30 de maio

Hoje às 13:48 Facebook

Os inspetores do Estado vão fazer uma greve em 30 de maio, em protesto contra o decreto-lei do Governo que "revê e extingue" o atual regime das carreiras de inspeção, anunciou esta sexta-feira a FESAP.

A proposta do Governo representa "um retrocesso" e constitui "uma clara desvalorização das carreiras face ao atual regime", disse José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), durante uma conferência de imprensa, em Lisboa.

A greve, convocada pela FESAP e pela Federação Nacional de Inspetores do Estado (FNIE), visa também permitir a concentração de dirigentes, delegados e ativistas sindicais em frente à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, onde vai ser entregue um documento com a posição final das organizações sindicais que compõem as duas federações face ao diploma governamental.