Integração das amas no Estado não abrange precárias nas IPSS

Entram para a Função Pública as 216 que trabalhavam a recibos verdes. Amas "empurradas" para setor solidário no tempo da "troika" continuam precárias.

Uma profissão, duas realidades. Bárbara Ferreira, ama há oito anos, é uma das 216 amas integradas no Estado. Romana Sousa, a trabalhar numa instituição particular de solidariedade social (IPSS) há décadas, é e continuará a ser precária. Na mesma situação estão centenas de amas, "empurradas" para IPSS no tempo da troika.

Com data de 1 de setembro, as amas da Segurança Social - algumas a trabalhar a recibo verde há décadas - entraram nos quadros do Estado, através do Programa PREVPAP. Não foram as únicas a concorrer. Romana Sousa, da associação do setor, a APRA, disse que se candidataram amas "forçadas" a trocar a Segurança Social por uma IPSS, em 2015, já nos últimos meses do Governo de Passos Coelho e Portas, quando a Segurança Social decidiu que, no espaço de um ano, todas passariam para o setor social.

Suspende mas não reverte

O atual Governo suspendeu esta norma transitória, mas já muitas amas se tinham transferido. "Não sabemos quantas estão numa IPSS, muitas desistiram ou reformaram-se, mas eram centenas", disse Romana Sousa.

