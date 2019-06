Integrados quase 8 mil funcionários precários nas autarquias

Hoje às 19:42 Facebook

As câmaras municipais e as freguesias integraram até 31 de maio quase 8 mil trabalhadores ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.

Durante uma audição regimental na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, explicou aos deputados que, até 31 de maio deste ano, foram integrados 7.919 funcionários em 226 municípios e 544 freguesias.

Destes 7.919 trabalhadores já com a integração concluída, 5.146 são assistentes operacionais, 1.249 são assistentes técnicos e 1.471 são assistentes superiores, explicou.

O Ministro da Administração Interna, que tutela a pasta das autarquias, afirmou que a concurso tinham sido colocados, no total, 9.511 postos de trabalho nas autarquias, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP).