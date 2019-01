"Interesses poderosos" dentro do PSD não vão serenar, diz João Jardim

Hoje às 20:20 Facebook

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim afirmou que "os interesses" dentro do PSD não vão serenar mesmo depois do resultado de Rui Rio no Conselho Nacional e admitiu que teria dado "bengaladas" nessa reunião.

"Obviamente estou solidário com Rui Rio. Votei por procuração, mas foi melhor eu não vir cá porque vinha mesmo disposto a dar umas bengaladas", afirmou Alberto João Jardim que falava, no Porto, à margem de uma conferência em que se discutiu a ideia de autonomia regional no pensamento de Sá Carneiro.

Em declarações à agência Lusa, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira e presidente da Direção do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira defendeu mesmo que, neste caso, justificavam-se "umas bengaladas a sério".

"No último congresso disse que se viessem para aqui fazer diabruras, que mereciam umas bengaladas, até achei um piadão porque Rui Rio dizia 'bem, está na altura de dar as bengaladas', e eu dizia não, é que as minhas bengaladas podem não ser só verbais, é que isto justifica-se umas bengaladas a sério", lembrou.

Para Alberto João Jardim, a vitória de Rui Rio no Conselho Nacional não vai, contudo, unir o partido em torno do líder, já que em causa estão "interesses muito poderosos".

"Não vai serenar porque são poderosos os interesses do grupo extravasador. Repare que é um grupo muito ligado à prática do lobismo na política portuguesa e o lobismo é uma coisa que gera dinheiro e, portanto, isto foi uma tentativa de evitar que certas peças do lóbi ficassem fora da área do poder, mas os interesses são muito poderosos e não vão parar", declarou.

O Conselho Nacional do PSD esteve reunido, no Porto, em 17 de janeiro, para debater e votar uma moção de confiança política à direção, apresentada pelo presidente do partido, Rui Rio, depois de o antigo líder parlamentar Luís Montenegro ter desafiado o líder a convocar diretas.

A reunião que se estendeu por quase onze horas acabou por consagrar Rui Rio com 75 votos a favor, 50 contra e um nulo, um resultado que realçou ser superior, em percentagem, aos 54% dos votos que conseguiu nas diretas.

Na altura Rio reagia à vitória dizendo esperar que a partir de agora "remem todos no mesmo sentido", para o PSD recuperar e ganhar eleições, e desejou que possa haver paz no partido.