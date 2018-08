Investigação a licenciatura na Proteção Civil sem resultados

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:40 Facebook

Auditoria a excesso de equivalências na Proteção Civil ainda por concluir"É sempre muito difícil legislar a honestidade", diz presidente da A3ES. Equivalências levantaram suspeitas.

Dez meses depois de o ex-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco e o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior terem pedido a intervenção, com caráter de urgência, à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) sobre o excesso de equivalências acreditadas que conferiram a licenciatura a dirigentes da Proteção Civil, ainda não há conclusões.

