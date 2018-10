Ana Gaspar, Sandra Borges e Delfim Machado Hoje às 14:14 Facebook

Construção de cinco novas unidades hospitalares vai custar mais de 600 milhões de euros. Equipamentos degradados e obras "farónicas" são ineficientes e representam desperdício.

São inúmeras as unidades hospitalares que precisam de obras e as que aguardam há muitos anos a construção de raiz, ainda que em menor número. O próprio ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, admitiu que o país tem um atraso de dez anos no investimento em infraestruturas e equipamentos na área da saúde.

A edição mais recente da newsletter sobre modernização e investimentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), de maio, anuncia a remodelação e ampliação de 40 infraestruturas hospitalares em 2018 e 2019. Mas nem todas estão elencadas na distribuição pelas administrações regionais de Saúde, no documento disponibilizado pelo portal do SNS. O JN tentou saber junto da tutela quais as obras e respetivos montantes lançados em 2018, mas não obteve resposta em tempo útil.

Em declarações aos jornalistas, o ministro lembrou que estão em curso os processos para a construção de cinco unidades: o novo hospital central do Alentejo (Évora), os hospitais de proximidade em Sintra e no Seixal, o da Madeira (com metade do financiamento assegurado pelo Governo central) e também o de Lisboa Oriental. No total, as novas construções deverão custar mais de 667 milhões de euros.

Obras proporcionais

"Deixar degradar equipamentos, que depois não cumprem as funções ou cumprem deficientemente, é ineficiência por desperdício", sublinha ao JN o professor de Economia Pedro Pita Barros. No entanto, o especialista considera que "se as obras forem "ditas "faraónicas", ou seja desproporcionadas para a utilização que irão ter, serão também desperdício". Assegurar a manutenção adequada às funções dos espaços, bem como adequá-los a novas funções são, no seu entender, "elementos necessários para a eficiência das unidades hospitalares".

Dois casos urgentes

No que diz respeito a obras de requalificação, uma que tem dominado a atualidade é a construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto. Há pouco mais de duas semanas, foi anunciada a aprovação do seu financiamento pelas Finanças. Um processo que se prolongou no tempo e que só conheceu desenvolvimentos depois de os pais das crianças ali acompanhadas terem vindo a público denunciar a falta de condições na prestação dos tratamentos oncológicos.

O caso do S. João e as condições precárias do hospital de Gaia são as duas situações que necessitam de "intervenções mais urgentes" identificadas pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

"O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho tem carências estruturais gravíssimas", destaca António Araújo, presidente desta estrutura, lembrando que a degradação das instalações é um dos motivos apontados pelos 52 médicos com funções de chefia que apresentaram a demissão no início de setembro.

No seu entender, a tutela tem lidado de uma "forma inábil" com os dois problemas. Se, no caso de Gaia, "se fica na dúvida" sobre que tipo de obras o hospital "irá ter", em relação ao S. João, António Araújo considera que o processo voltou ao ponto de partida e que "seguramente" a renovação não será concluída antes do próximo ano.

Pormenores

Edifício inacabado

António Araújo descreve o Centro Hospitalar de Gaia como uma estrutura "sui generis". Por um lado, como está dividido por quatro polos, os doentes têm de ser transportados de ambulância. Por outro, há um edifício que ficou por concluir nas instalações do antigo Hospital Santos Silva.

Obras em 2015

As obras de construção da nova ala pediátrica do S. João começaram em 2015, mas um ano depois ficavam suspensas. No início de abril, o ministro da saúde anunciou a disponibilização da verba para a obra, cerca de 22 milhões de euros, mas esta ficou cativa quase cinco meses pelo Ministério das Finanças.

Guimarães: Tribunal aprova obras na urgência

À porta não parece, mas todos os dias os profissionais do serviço de urgência do Hospital de Guimarães se debatem com a falta de espaço para atenderem os pacientes. O cenário vai mudar no próximo ano, depois de o Tribunal de Contas ter dado ontem "luz verde" para as obras de requalificação.

As obras eram reclamadas há vários anos por toda a sociedade vimaranense e estavam dependentes do recurso apresentado pelo hospital, depois da recusa do visto numa primeira fase. Apesar dos utentes estarem satisfeitos, os profissionais queixam-se que não têm condições para prestar os melhores cuidados de saúde aos pacientes.

O principal problema prende-se com a falta de espaço. O projeto para a futura obra prevê o aumento do serviço em cerca de mil metros quadrados que vão melhorar as condições de atendimento dos doentes e espaços de trabalho dos profissionais.

As obras da urgência do Hospital de Guimarães são reclamadas pelo menos desde 2004. Em 2007, o diretor de serviço demitiu-se por falta de condições e desde então que todos os diretores reconhecem as debilidades.

Mais satisfeitos estão os utentes e as reclamações são raras. "Cheguei ao início da manhã e estou à espera para sair. Fui bem atendida", dizia Deolinda Ferreira, à porta do serviço. Ao lado, Ricardo Soares corrobora: "Tenho lá dentro a minha mulher e está a correr tudo bem".

A obra, que começa ainda este ano, está orçada em 3,1 milhões de euros, pagos pela Câmara, hospital e fundos comunitários, em partes semelhantes. A administração do hospital considera a aprovação do visto "um momento marcante para a população da cidade de Guimarães, bem como para todos os utentes que o hospital serve, dentro da sua área de influência".

Vila Real: Novo bloco de partos ao fim de 30 anos

O bloco de partos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), situado em Vila Real, vai sofrer obras de requalificação e expansão no próximo ano. Com 30 anos sem qualquer remodelação, espera-se que a autorização da tutela para avançar com o investimento, que ronda os 800 mil euros, chegue "dentro de uma a duas semanas".

"Até ao final de 2019, acredito que todo o bloco estará renovado. Assim, poderemos avançar com o projeto já este ano e, em 2019, com o concurso público e a obra", revelou o presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, João Oliveira. O bloco de partos de Vila Real está aberto há quase três décadas, período em que funcionou sem qualquer remodelação. O investimento abrange a renovação do espaço existente e a expansão do serviço com a criação de um bloco cirúrgico dedicado à obstetrícia. "Até agora, quando havia uma cesariana urgente, era utilizado o bloco de urgência, o que gerava conflitos com outros serviços", explica João Oliveira.

A nova ala, onde será construído o novo bloco cirúrgico, vai resultar do aproveitamento de um jardim interior. A remodelação vai tornar o serviço "totalmente autónomo" e "proporcionar melhores condições para os acompanhantes" das parturientes.

Apesar da recorrente falta de recursos humanos, João Oliveira sublinha que o serviço de ginecologia e obstetrícia "não é dos mais carenciados". "Temos conseguido atrair médicos para este serviço. A carência é mais evidente nos enfermeiros e assistentes operacionais, mas é algo transversal a todo o centro hospitalar", diz.

Em 2017, o número de partos foi de 1353, menos 31 do que em 2016. Até agosto deste ano, nasceram 857 bebés no CHTMAD, que serve o distrito de Vila Real e o norte do distrito de Viseu.