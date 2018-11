IRA responde: "Se andássemos encapuzados, as pessoas não abriam a porta"

Hoje às 21:05 Facebook

O IRA - Intervenção e Resgate Animal respondeu esta sexta-feira às acusações expostas na reportagem que a TVI emitiu na quinta-feira e nega haver qualquer investigação em que o grupo seja visado.

No direito de contraposição cedido à RTP1, no telejornal desta sexta-feira, um dos elementos do IRA, não identificado, afirmou que as ações que realizam não correspondem às descritas na reportagem. "Não andamos encapuzados. Se o fizéssemos, as pessoas não abriam as portas", disse.

Aquele membro do grupo referiu ainda que todas as ações "acontecem na presença das autoridades" e que o IRA não atua fora da lei.

Sobre o alegado envolvimento da chefe de gabinete do PAN, Cristina Rodrigues na ação do grupo, o entrevistado respondeu que esta "não é membro do IRA", esclarecendo que "presta serviço de advocacia, juntamente com outras duas pessoas, a titulo voluntário e pro bono".

O IRA, que nas imagens divulgadas nas redes sociais não identifica os seus membros, nega a existência de quaisquer processos em curso, acrescentando que nenhum elemento foi constituído arguido.