Irmãos da Feira vencem medalhas nas Olimpíadas da Matemática

Dois irmãos de Santa Maria da Feira arrebataram duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze, na 37.º edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática, que terminou este domingo em Setúbal.

Tiago Mourão (9.º ano) e Nuno Mourão (7.º ano) fazem dois anos de diferença, estudam na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira, e concorreram em categorias diferentes.

Para Tiago, a vitória não trouxe novidade. É a terceira vez consecutiva que arrecada uma medalha de ouro. Mas o irmão Nuno é um estreante no pódio. Será caso para concluir que o gosto pela Matemática está-lhes nos genes. Isto porque o irmão mais velho dos dois, Paulo Mourão, também já foi um vencedor desta competição, como refere a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) em comunicado.

Nesta edição, refere ainda a SPM, a Escola Secundária com 3.º Ciclo D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, conseguiu repetir um feito de 2017 e arrebatou três medalhas. Leonardo Tavares (9.º ano) é o responsável por uma medalha de ouro, David Nassauer (12.º ano) conquistou uma de prata e João Rocha (11.º ano) uma de bronze.

Na lista dos vencedores também há vários medalhados do Norte. Na categoria Júnior, André Coelho do Vale, do 7.º ano da Escola Básica Vallis Longus (Valongo) recebeu uma medalha de ouro, Diogo Ribeiro Sousa do 6.º ano do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian (Braga) e José Gonçalo da Cunha e Silva do 7.º ano do Colégio do Ave (Guimarães) receberam o galardão de prata. João Cunha Ribeiro Rocha, do 7.º ano do Colégio de Nossa Senhora do Rosário (Porto) também arrecadou uma medalha de bronze.

Na categoria A (do 8.º ao 9.º anos), destaque para dois alunos de colégios do Porto que venceram medalhas de bronze: Francisco Marinho da Cunha Martins Gomes do Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus e João Miguel Fernandes da Costa do Externato Ribadouro.

Na categoria B (do 10.º ao 12.º anos), os medalhados com ouro foram Kevin Luiz Ponte Pucci, da Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico Dr. Júlio Martins (Chaves), Pedro Nuno Madeira da Costa Dias, da Escola Alemã de Lisboa e Rui Zhu Wang da Escola Secundária de Tomás Cabreira, em Faro.

A lista completa dos vencedores pode ser consultada no site da Sociedade Portuguesa de Matemática.

A Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, foi a anfitriã da final das 37.ª Olimpíadas Portuguesas de Matemática, que contou com uma guia especial, a youtuber Inês Guimarães, mais conhecida como MathGurl. A autora do livro "Desafios Matemáticos que te Vão Enlouquecer" também já foi uma participante das Olimpíadas.

As Olimpíadas Portuguesas da Matemática são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática em parceria com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, e contam com o apoio do Ministério da Educação, da Ciência Viva, da Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros.

Os jovens vencedores terão oportunidade de competir nas olimpíadas internacionais, que vão decorrer este verão no Reino Unido e no México.