Já foram levantados 70% dos "vouchers" de manuais escolares

Cerca de 70% dos "vouchers" de manuais escolares já foram utilizados pelos pais, revelou esta segunda-feira, o Ministério da Educação.

A tutela congratula-se com o aumento significativo dos "resgates", que, há 15 dias, não ultrapassavam os 50% e lembra que o levantamento atempado "evita uma maior pressão sobre as livrarias no início do ano letivo".

Com a "generalidade dos "vouchers" emitidos", o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues lembra ainda que, no caso dos manuais reutilizados, qualquer "inconformidade relativa ao estado de conservação deve ser reportada às escolas para que a sua substituição possa ser feita".

Quanto aos pagamentos às livrarias, que, conforme o JN noticiou, a meados de agosto, já levavam alguns livreiros a recusar "vouchers", a tutela garante que todas as faturas emitidas até sexta-feira foram já pagas.

"Os pagamentos às livrarias estão a ser feitos semanalmente", frisa ainda a nota do Ministério, explicando que foi até superado o plano traçado de pagar a cada 15 dias.