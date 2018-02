Já há uma mulher escolhida para vice de Rui Rio

Gina Pereira e Helena Teixeira da Silva Hoje às 12:28 Facebook

As escolhas de Rui Rio para a equipa na liderança do PSD vão sendo conhecidas: Isabel Meirelles, advogada, especialista em Assuntos Europeus, é um dos nomes indicados para vice-presidente, apurou o JN.

Isabel Meirelles foi candidata à Câmara Municipal de Oeiras em 2009, escolhida pelo PSD para enfrentar Isaltino Morais, que se recandidatou (e venceu) pelo movimento Isaltino Oeiras Mais à Frente (IOMAF), movimento que criou em 2005 para concorrer como independente depois de a direção do PSD, então liderada por Marques Mendes, lhe ter retirado o apoio por questões de confiança e credibilidade política.

Na altura, o PSD caiu para terceira força política no concelho. O movimento de Isaltino Morais ganhou com 41,52% dos votos, o PS arrecadou 25,77%, e a a coligação Mais Oeiras (PSD/CDS-PP/PPM) recolheu 16,42%.

Rui Rio dá agora um sinal de querer retribuir o apoio que Isabel Meirelles deu na altura ao partido, sabendo que era um desafio muito difícil.

Há outros nomes já conhecidos do núcleo duro de Rui Rio, que serão seus vice-presidentes: Salvador Malheiro, mandatário nacional da candidatura e presidente da Câmara de Ovar; David Justino, ex-ministro da Educação e coordenador da moção estratégica de Rui Rio; Catarina Rocha Ferreira, advogada do Porto e membro do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD em 2013, ficará responsável pela Comissão de Auditoria Financeira.