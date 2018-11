Já há vírus da gripe em circulação com chegada do frio

Inês Schreck Hoje às 16:42 Facebook

O frio chegou e a gripe também. Já há vírus em circulação no país, mas ainda não foram registados casos graves da doença que motivassem internamento em cuidados intensivos.

Na semana de 22 a 28 de outubro, foram confirmados laboratorialmente seis casos de gripe, de acordo com o último boletim de vigilância epidemiológica da gripe do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Naquela semana, em que as temperaturas estiveram um grau abaixo da média para o mês, a Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe confirmou a presença de quatro vírus do subtipo A(H1), um do subtipo A(H3) e 1 A não subtipado. De acordo com o relatório, no mesmo período não foi reportado, pelas 24 unidades de cuidados intensivos que enviaram informação, qualquer caso de gripe que implicasse internamento. A monitorização feita pelo INSA indica que a atividade gripal ainda é esporádica, com uma incidência de síndroma gripal (doentes com sintomas de gripe mas sem confirmação laboratorial do vírus) de 10,9 casos por 100 mil habitantes.

Recorde-se que a campanha de vacinação contra a gripe está em vigor desde o início de outubro. A Direção-Geral da Saúde recomenda "fortemente" a vacina às pessoas a partir dos 60 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, grávidas e profissionais de saúde. Para quem tem mais de 65 anos, a vacina é gratuita nos centros de saúde.