"Jackpot" de 190 milhões pode durar até terça-feira

O jackpot de 190 milhões de euros só poderá ser distribuído pelos segundos prémios se ninguém acertar nos cinco números e duas estrelas do Euromilhões até terça-feira, dia 8 de outubro. Ou seja, se no próximo concurso de sexta-feira, dia 4, não se registarem totalistas o mesmo valor ainda volta a ser sorteado no concurso seguinte.

São precisos cinco sorteios do Euromilhões sem que ninguém acerte no primeiro prémio do "jackpot" acumulado de 190 milhões de euros para que o valor possa ser distribuído pelas categorias seguintes. E a quinta extração só se realiza na próxima terça-feira.

Se tal acontecer esta será a primeira vez que caberá à categoria seguinte receber o valor acumulado desta forma segundo as regras deste jogo social que foram instituídas em 2016, adiantou ao JN fonte do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ou seja, o valor é repartido pelos segundos classificados ou, à falta também destes, "para a categoria de prémios imediatamente seguinte onde se registe pelo menos um premiado", lê-se no site do Departamento de Jogos.

No entanto, há ocasiões especiais em que têm sido lançados sorteios dos chamados "super jackpot", de valor inicial elevado (igual ou superior a 100 milhões de euros) sem que tivesse sido acumulado durante cinco semanas, nos quais o primeiro prémio já tem sido repartido pelos segundos vencedores ou seguintes.