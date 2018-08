"Jackpot" no Euromilhões

S.A. Ontem às 23:33 Facebook

Nenhum apostador acertou no Euromilhões mas um português está entre os cinco vencedores do terceiro prémio, no valor de 46 mil euros.

Nenhum apostador acertou na combinação vencedora do concurso 068/2018 do Euromilhões, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa, pelo que, no próximo concurso de terça-feira há um "jackpot" de 25 milhões de euros.

O segundo prémio, no valor de 250749,97 euros, saiu a quatro apostadores no estrangeiro.

Há cinco apostas premiadas com o terceiro prémio, incluindo uma registada em Portugal, no valor de 46722,02 euros.