Jackpot de 31 milhões de euros no Euromilhões de sexta-feira

O próximo concurso do Euromilhões, de sexta-feira, terá um 'jackpot' de 31 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave vencedora do sorteio de hoje, divulgou a Santa Casa da Misericórdia.

Com o segundo prémio foi escrutinada uma aposta no estrangeiro, cabendo-lhes um prémio individual de 841.908.

O terceiro prémio vai para quatro apostadores, um deles em Portugal, e tem um valor individual de 49.022 euros.

Já no quarto prémio, cujo valor unitário ascende a 3.688 euros, acertaram 26 apostadores, seis dos quais em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 81/2017 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 04 - 21 - 34 - 36 - 37 e as estrelas 03 e 06.