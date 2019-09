Jerónimo quer eleger onde não tem deputados

Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:13 Facebook

O líder do PCP apelou fortemente ao voto na CDU, este domingo, assumindo que quer conseguir eleger deputados em círculos onde a coligação com Os Verdes não os tem. Jerónimo de Sousa alertou que não há vencedores antecipados e pôs como fasquia conquistar aqueles que nunca escolheram votar no partido, classificando ainda as querelas entre o PS e o BE de "artificiosas bipolarizações".

"Partimos para este novo combate determinados a confirmar e alargar a nossa influência nos círculos onde elegemos e temos deputados, e não deixaremos de travar com determinação a batalha pela eleição de deputados da CDU naqueles onde não os temos", disse o secretário-geral do PCP, este domingo, no encerramento da 43.ª edição da Festa do Avante!.

Num momento em que o PCP, a par do PEV, levou a cabo uma mudança de nomes de candidatos em vários círculos eleitorais, colocando alguns notáveis da bancada parlamentar em distritos onde não elege habitualmente, Jerónimo de Sousa assumiu a estratégia: "O PCP vai travar esta importante e decisiva batalha no quadro da CDU em todos os círculos eleitorais". Antes alertou que se a CDU não conseguir eleger igual ou maior bancada parlamentar, do que aquelas que já têm PCP e PEV, há o risco de "andar para trás" naquilo que foi conquistado nos últimos quatro anos.

"Vamos para este combate para crescer em votos e deputados, confiantes no trabalho realizado, no inquestionável papel desempenhado pelo PCP e pela CDU para levar para a frente o País e defender os interesses dos trabalhadores e do povo, e com o projeto de futuro alternativo de que somos portadores", acenou, perante a habitual moldura humana que enche o anfiteatro natural da Quinta da Atalaia.

Alguns dos exemplos desta nova estratégia são o de Rita Rato, que concorre agora pelo círculo da emigração após muitos anos no Parlamento, o de Jorge Machado, que deixa de ir pelo Porto e concorre por Viana do Castelo, Miguel Tiago, que abandonou o hemiciclo alegando cansaço e agora regressa às listas por Viseu, ou até Heloísa Apolónia, a histórica porta-voz e líder parlamentar de Os Verdes, que encabeça a lista da Coligação Democrática Unitária (CDU) em Leiria, onde não se elege um deputado desde o início dos anos de 1990.

Jerónimo, que classificou estas legislativas de "uma importantíssima batalha eleitoral", defendeu que "o tempo até às eleições é curto" mas que a meta tem de ser a de "afastar os perigos de qualquer pretensão de regresso às políticas de empobrecimento e agravada exploração".

"[As legislativas] Não são para eleger primeiros-ministros. São para eleger deputados. A vida política nacional recente desfez esse engano, com o decisivo contributo do PCP [em 2015]", apontou, destacando várias medidas que o partido, com o PEV, conseguiu fazer passar ao longo da legislatura, como a reposição dos subsídios de férias e de Natal ou o "desagravamento do IRS para os salários mais baixos e intermédios".

Para o secretário-geral comunista, o recente desaguisado entre socialistas e bloquistas faz parte de uma fórmula que estará a ser ensaiada por esses dois partidos.

"Inventam cenários artificiais, falsas disputas decisivas que de decisivo nada têm e, particularmente, como a antiga bipolarização entre PS e PSD não pega nas atuais circunstâncias, ensaiam novas artificiosas bipolarizações, utilizando a mais ridícula e falsa argumentação para ocultar aquilo que é uma evidência: o voto na CDU conta, e conta bem, para impedir a maioria absoluta do PS", advogou, deixando o caderno de encargos para a próxima legislatura, e que inclui, entre outras medidas, a "redução da taxa do IVA na energia para 6%", "o direito ao arrendamento por um período mínimo de 10 anos" e a recuperação para as mãos do Estado dos CTT.