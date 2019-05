JN celebra 131 anos com conferência sobre o futuro do país

JN Hoje às 20:17 Facebook

O "Jornal de Notícias" assinala 131 anos de existência com uma conferência, marcada para 31 de maio, que pretende refletir sobre as imagens que o país tem de si mesmo e que tantas vezes condicionam as escolhas e perspetivas de futuro.

Num ano marcado por três atos eleitorais, em que se destacam as escolhas europeias e legislativas, o JN celebra o 131º aniversário tentando diagnosticar algumas das limitações que impedem um crescimento mais sustentado, mas por outro lado identificar pistas sobre o rumo e o trabalho necessários, sem deixar de ouvir as propostas dos diferentes partidos para os próximos anos.

A comemoração do aniversário materializa-se na realização de uma conferência, a 31 de maio, no Teatro Tivoli, no Porto, e ainda uma edição especial, a 2 de junho, data de aniversário do jornal.

A conferência "Portugal ao espelho" (inscreva-se aqui gratuitamente), contará com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, bem como dos líderes dos principais partidos com representação parlamentar.

O programa incluirá, da parte da manhã, um debate sob o mote "Portugal Desigual" entre o geógrafo Álvaro Domingues, a socióloga Maria José Casa-Nova e o economista Carlos Farinha Rodrigues, e com a moderação da diretora-adjunta do JN, Inês Cardoso.

Da parte da tarde, a conferência vai receber vários líderes partidários, que falarão sobre as suas prioridades e visões para o futuro do país. Ana Catarina Mendes (PS), Heloísa Apolónia (PEV), André Silva (PAN), Jerónimo Sousa (PCP), Assunção Cristas (CDS/PP), Catarina Martins, (BE) e Rui Rio (PSD) são os nomes em destaque.

Haverá ainda momentos de improviso com o grupo "A Boca do Mundo" e tempo para truques de magia com o mágico Mário Daniel, a encerrar a conferência.

Consulte aqui o programa integral da conferência