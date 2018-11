Joana Marques Vidal nomeada para funções junto do Tribunal Constitucional

Hoje às 15:23 Facebook

A ex-procuradora-geral da República (PGR) Joana Marques Vidal foi nomeada pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para exercer funções, em comissão de serviço, no Tribunal Constitucional (TC), indica o boletim do CSMP hoje divulgado.

A nomeação, em comissão de serviço, de Joana Marques Vidal para exercer funções no TC foi tomada por unanimidade dos membros presentes na reunião plenária do CSMP, realizada a semana passada.

Na mesma reunião, o CSMP - órgão de gestão e disciplina dos magistrados do Ministério Público - nomeou, por unanimidade, em comissão de serviço, o ex-vice PGR Adriano Cunha para exercer funções no Supremo Tribunal Administrativo.