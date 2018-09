Cravinho convidado para presidir a descentralização

Alexandra Figueira Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, convidou João Cravinho para presidir à Comissão Independente para a Descentralização. Também chamou João Serrão e Fontainhas Fernandes.

João Cravinho está ainda a ponderar se aceita ou não o convite. Histórico do Partido Socialista, o longo percurso de João Cravinho inclui a vice-presidência do Parlamento Europeu e os cargos de ministro da Indústria IV Governo Provisório, de ministro do Equipamento Social, no primeiro governo de Guterres, e de administrador do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.

O combate à corrupção tem sido um traço comum da sua atividade política, assinando legislação como a que limitou o valor de obras a mais que um empreiteiro pode cobrar numa obra pública. Contactado pelo JN, João Cravinho não quis tecer comentários sobre o convite para a Comissão Independente para a Descentralização.

Ferro Rodrigues convidou, ainda, para a comissão que vai estudar as funções do Estado e a futura desconcentração de entidades e serviços públicos pelo país dois académicos: Fontainhas Fernandes, presidente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Conselho de Reitores das Universidades, e João Ferrão, geógrafo no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades no primeiro Governo de José Sócrates.

Além destes três nomes, a Comissão Independente para a Descentralização integra quatro pessoas indicadas pelos partidos: Alberto João Jardim pelo PSD, Adriano Pimpão pelo PS, Carmona Rodrigues pelo CDS e Helena Pinto pelo BE. O PCP e Os Verdes, que se opuseram à criação da comissão, optaram por não indicar qualquer pessoa e o PAN está vedado de o fazer, por ter apenas um deputado.

A Comissão Independente para a Descentralização foi criada pela iniciativa do PS e do PSD, na sequência do acordo para a descentralização assinado pelos dois partidos.