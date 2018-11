João Lourenço chega esta quarta-feira a Portugal

Hoje às 13:56 Facebook

O presidente angolano é esperado esta quarta-feira à tarde em Lisboa para uma visita de três dias a Portugal, que inclui, além da capital, o Porto e a base naval do Alfeite, além de encontros com governantes e com a comunidade angolana.

De acordo com o programa, a que a Lusa teve acesso, a visita oficial de João Lourenço começa na quinta-feira em Belém, com cerimónias militares e a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, antes de uma visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos.

O presidente da República recebe o seu homólogo angolano às 11.50 horas.

Às 15 horas de quinta-feira, os dois chefes do Estado discursam numa sessão solene da Assembleia da República e João Lourenço segue depois para a Câmara Municipal de Lisboa, onde irá receber a chave da cidade das mãos do presidente da autarquia, Fernando Medina.

A visita prossegue com uma ida ao Instituto Nacional de Investigação Agrícola e Veterinária (INIAV), onde estará acompanhado do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

O Palácio da Ajuda recebe depois João Lourenço para um banquete oficial, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa e onde estará igualmente presente António Costa, entre outros convidados.

Na sexta-feira, o Presidente angolano arranca cedo para o Porto onde será recebido pelas autoridades locais antes de discursar no Fórum Económico e Empresarial Portugal/Angola, tal como o primeiro-ministro.

Pelas 11.45 horas chegará à Câmara Municipal do Porto onde o autarca Rui Moreira lhe vai entregar as chaves da cidade.

João Lourenço é esperado cerca das 12 horas no Palácio da Bolsa para a assinatura de acordos e almoça com empresários portugueses e angolanos, antes de regressar a Lisboa.

Já na capital, o presidente de Angola encontra-se às 16:30 com a comunidade angolana residente em Portugal.

No sábado João Lourenço visita, a partir das 9.25 horas, a base naval do Alfeite e almoça com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de pôr fim à visita oficial.