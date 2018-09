João Melo critica cobertura da Imprensa portuguesa

Carla Sofia Luz 01 Junho 2018 às 19:16 Facebook

Twitter

O ministro da Comunicação Social de Angola considera que o país está a viver um momento único de "abertura" política, económica e diplomática, mas condena o modo com a Imprensa portuguesa retrata o país africano.

"Salvo situações pontuais, o que os jornais portugueses fazem não é jornalismo, mas campanha", criticou João Melo. "Para que o jornalismo de língua portuguesa contribua para o fortalecimento entre os povos, basta ser jornalismo, em vez de ativismo, propaganda ou policiamento". Na grande conferência dos 130 anos do Jornal de Notícias, o governante sublinhou, esta sexta-feira, que "a língua, mais do que um fenómeno biológico, é um produto da realidade histórica e social. Sendo instrumento, é instrumentalizável".

O ministro angolano lamenta que os projetos de cooperação entre os países da CPLP sejam ignorados pela Comunicação Social, porém enaltece a nova plataforma de cooperação entre meios de comunicação de nações que falam o português, em que a Global Media Group é um dos parceiros.

"Angola encoraja a participação dos meios de comunicação locais públicos e privados nesta plataforma. Nesta nova aventura expansionista, no bom sentido, faremos tudo para cumprir o seu lado do acordo. Enquanto representante de Angola, eu quero que as notícias de Angola circulem pelos países da nossa comunidade, a partir das nossas próprias fontes", em vez de serem veiculadas por agências internacionais e "muito menos" por fontes como "o investidor e mega-especulador George Soros", frisou ainda João Melo, especificando que, neste momento, as mudanças no setor da Comunicação Social em Angola são notórias.