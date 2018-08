Jorge Cid: É fácil arranjar medicamentos à margem da lei

CARLA SOFIA LUZ 21 Maio 2018 às 14:37 Facebook

Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários pede mais fiscalização do circuito do medicamento em Portugal na agropecuária e adverte que, no futuro, a resistência ao antibiótico matará mais do que cancro.

A resistência aos antibióticos poderá matar mais do que o cancro no futuro . A preocupação é do bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Jorge Cid alerta para o insuficiente controlo e fiscalização do circuito do medicamento na agropecuária e aponta o dedo à falta de inspetores, considerando, ainda assim, que a carne consumida em Portugal é segura. Sobre a presença de animais de companhia em restaurantes, o médico veterinário admite que não gostaria de partilhar o espaço com animais sujos e sem educação.

A carne consumida em Portugal é segura para a nossa saúde?

Sim, a carne comprada em estabelecimentos autorizados é inspecionada previamente e é segura. A carne nacional é da maior qualidade. Pode ser mais cara e as pessoas tendem a comprar carnes importadas mais baratas. Embora o seu consumo seja seguro, não terão a mesma qualidade.

Mas a Organização Mundial de Saúde tem apelado ao fim do uso de antibióticos em animais saudáveis, criados para consumo humano. Na Saúde Pública, tem existido um esforço para a diminuição da prescrição de antibióticos e parece não haver a mesma preocupação na indústria agroalimentar. Concorda?

Já começa a haver, mas é um tema premente. As resistências aos antibióticos poderão vir a matar mais pessoas do que o cancro no futuro. É bastante grave e estão a ser assinados protocolos com a indústria para a diminuição gradual dos antibióticos nos animais. O problema está no controlo do medicamento. Exige muito mais vigilância e controlo das autoridades, porque é relativamente fácil arranjar-se medicamentos sem ser pelo canal legal. A lei diz que tem de ser o veterinário a prescrever.

Compram pela Internet?

Há vários canais, mas é relativamente fácil arranjar medicamentos. Nas zonas raianas, é fácil ir buscá-los a Espanha. Quando temos conhecimento de apropriações indevidas, fazemos queixa no Ministério Público, nomeadamente de usurpação de funções. Mas há falta de inspetores sanitários para fiscalizar. É necessário mais investimento do Estado nesta área. Todos os municípios deveriam ter médico veterinário municipal, que é a autoridade sanitária no concelho. Há mais de cem concelhos sem veterinário municipal. Ora, com os poucos recursos da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, não é possível fazer inspeções na quantidade e na periodicidade desejadas. O circuito do medicamento tem de ser muito mais fiscalizado em Portugal, senão o crime compensa.

A falsificação de receitas é uma prática que tem vindo a aumentar?

O medicamento tem de ser muito bem controlado, quer na origem quer na dispensa. Antigamente era muito fácil. Bastava um carimbo num papel de receita e uma assinatura. Hoje é mais difícil, porque já temos vinhetas médicas. Fizemos, agora, um novo modelo inviolável, com holograma e de difícil falsificação. A nova vinheta será introduzida neste mês. Estamos a criar mecanismos para travar a banalização do uso do medicamento, como o plano de prescrição eletrónica que será uma realidade este ano. Todas as prescrições serão centralizadas e fiscalizadas eletronicamente. Hoje, sobretudo as gerações mais novas, estão muito sensibilizadas para estas matérias. A situação tem melhorado.

E há mais denúncias?

Sim, possivelmente têm aumentado. Não poderei dizer se há mais usurpação de funções, mas haverá mais denúncias. Um dos grandes problemas em Portugal é a Justiça, que é muito lenta. Como não existia uma definição legal dos atos médicos veterinários, as coisas não tinham seguimento. Por outro lado, havia a interpretação de que não prejudicou o animal. Uma certa condescendência. Hoje, as pessoas estão mais avisadas para esta problemática, embora a fiscalização ainda seja muito insuficiente. Quando alguém exerce uma função para a qual não está habilitada, está a colocar em causa a saúde pública.

O bem-estar animal nos matadouros tem estado na ordem do dia, depois do PAN ter apresentado uma proposta para a instalação de câmaras nas unidades. A proposta faz sentido?

Concordo que deve haver cada vez mais preocupação com o bem-estar animal, mas colocar câmaras em todas as áreas não me parece exequível. O princípio não é correto. Então, teríamos de colocar câmaras em repartições públicas para ver se as pessoas estão a trabalhar ou a fumar. O abate não é um ato bonito, porém tem havido melhoria nas instalações e na maneira como se faz.

Frequentaria um restaurante que permita a entrada de animais?

Como veterinário, claro que frequentaria. Já estive em restaurantes no estrangeiro com animais, em que só me apercebi da presença do cão passado muito tempo. Nem se dava por ele. Se um animal que entra é bem-comportado, até gostamos de vê-lo. Eu não gostaria de entrar num restaurante onde esteja um cão a perturbar toda a gente ou que cheire mal, assim como não me agrada estar num restaurante com crianças a correr e a gritar. Não é a presença do animal que está em causa. É a presença de um animal que perturbe o ambiente do restaurante. Não posso levar um animal de grande porte, que esteja muito maltratado ou com falta de higiene, colocando em causa os outros clientes. Se o animal não estiver em condições ou não tiver educação, não deve ir ao restaurante.

Os restaurantes estão preparados para um conflito entre animais?

Não vai ser fácil. Penso que pouca gente levará os animais aos restaurantes e aqueles que forem serão animais de pequeno porte. É uma realidade nova. Para os restaurantes, acredito que não é agradável proibir as pessoas de entrar com os animais. É um problema que os donos dos restaurantes não gostariam de ter. Espero que haja bom senso e que os animais de companhia, que devem ser elementos de bem-estar na sociedade, não se transformem em elementos perturbadores.