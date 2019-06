Jorge Seguro Sanches vai ser Inspetor-Geral da Defesa Nacional

Gina Pereira Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que saiu do Governo em outubro de 2018, toma posse amanhã, sexta-feira, como Inspetor-Geral da Inspeção Geral da Defesa Nacional. Vai ser nomeado por cinco anos e foi selecionado no âmbito de um concurso da CRESAP.

Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada em 1990, Seguro Sanches integrou, a 17 de março de 1992, a carreira de inspeção, tendo iniciado funções na Inspeção-geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

Exerceu as funções de Inspetor na Inspeção-geral das Atividades em Saúde desde 1 de setembro de 2013, tendo feito depois um curso de especialização em Inspeção, Auditoria e Fiscalização no INA em 2015.

Em novembro de 2015, foi nomeado secretário de Estado da Energia do Governo de António Costa, tendo o seu mandato ficado marcado por medidas de cerco à EDP, como por exemplo os cortes de mais de 100 milhões de euros do que o previsto nos CMEC e a obrigação de devolução de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operavam em regime CMEC.

Seguro Sanches acabaria por deixar o Governo no âmbito da remodelação governamental que afastou Caldeira Cabral do Ministério da Economia. A pasta passou para as mãos do novo ministro Pedro Siza Vieira e a secretaria de Estado da Energia transitou para o Ministério do Ambiente, passando a ser ocupada pelo ex-deputado João Galamba.

Segundo fonte do gabinete do ministro da Defesa, Jorge Seguro Sanches concorreu ao concurso lançado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), temdo sido selecionadoo. O ministro da Defesa dá-lje posse amanhã, sexta-feira, numa cerimínia no Salão Nobre do Ministério da Defesa Nacional.