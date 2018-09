Jornal de Notícias distribui Atlas da Língua Portuguesa

01 Junho 2018 às 15:52 Facebook

Com a edição deste sábado, o Jornal de Notícias começa a publicar uma nova edição do Atlas da Língua Portuguesa, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao final de cinco dias, afirmou, esta sexta-feira, Afonso Camões, diretor do JN, somará 70 mil exemplares, distribuídos gratuitamente para comemorar os 130 anos do JN.

É uma forma de assinalar a língua portuguesa, tema da Grande Conferência JN, e de marcar o cunho da proximidade ao território e às populações que sempre orientou a linha editorial do jornal, afirmou. É também o caso da publicação semanal SOS Florestas ou da 28.º edição do Prémio de Ciclismo JN, em curso. São demonstrações de que o Jornal de Notícias é "um exercício de memória contra o esquecimento", um ator "na batalha contra as desigualdades", um "instrumento de coesão e de cidadania", afirmou.

Para Afonso Camões, a proximidade característica do JN é acompanhada pela visão global de um mercado de 260 milhões de falantes de Português - 500 milhões, no final deste século - que o Global Media Group quer alcançar através das redes digitais, livres dos constrangimentos físicos do papel. Hoje, assegurou o diretor da publicação, o Jornal de Notícias tem 20 milhões de visitas mensais únicas, quase cem milhões de páginas consultadas e a maior audiência global junto comunidades espalhadas pelo globo, o que lhe permite disputar a liderança na informação digital.