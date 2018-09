José Manuel Fernandes: "Portugal pode opor-se aos cortes nos fundos"

Alexandra Figueira 31 Maio 2018 às 01:10 Facebook

José Manuel Fernandes está no coração das negociações para os próximos fundos, de 2021 a 2027: pertence à Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu e ao grupo de negociação com o Conselho e a Comissão.

Mediante a proposta de corte a Portugal de 1,6 mil milhões, o eurodeputado, eleito pelo PSD, espera que o Governo negoceie alianças com outros países, até porque também o desenvolvimento rural poderá levar um corte de mil milhões. Na reprogramação do Portugal 2020, critica os investimentos previstos em Lisboa.

