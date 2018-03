José Silvano confessa surpresa com convite de Rui Rio

Fernando Pires Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

O deputado eleito pelo círculo eleitoral de Bragança foi a escolha de Rui Rio para substituir Feliciano Barreiras Duarte, que apresentou a demissão este fim de semana.

O antigo presidente da câmara de Mirandela foi anunciado, ontem, e não esconde a surpresa com o convite para secretário-geral do PSD, um cargo importante na estrutura social-democrata. "Normalmente vão para estes lugares pessoas mais perto do poder, de Lisboa ou do Porto, mas recebi o convite, aceitei e estou disponível para responder a este novo desafio", diz.

Silvano entende esta escolha como o reconhecimento pelo seu trabalho no PSD e acredita que uma das razões deste convite tem a ver com o seu "perfil consensual".

Contudo, alega que o principal motivo que pesou na decisão de Rui Rio foi o seu historial vencedor na câmara de Mirandela durante quatro mandatos consecutivos. "Não adianta ter nos partidos gente que não saiba ganhar eleições, porque os partidos dependem dos resultados. Nesse aspecto, tenho um bom currículo pelas vitórias na câmara de Mirandela em quatro mandatos consecutivos e pelas vitórias folgadas no distrito de Bragança, em eleições legislativas, europeias e autárquicas, enquanto líder distrital. Há aqui um capital acumulado que foi reconhecido pelo líder do partido que o levou a confiar em mim para estas funções", acrescenta Silvano

O cargo de secretário-geral ainda terá de passar pelo crivo do Conselho Nacional, que reúne no dia 28 de março, órgão onde o líder do PSD não tem maioria.

José Silvano diz estar tranquilo. "Sei que há algumas dificuldades que terão de ser ultrapassadas, mas não tenho dúvidas que os dirigentes do PSD que estão representados no Conselho Nacional têm o mesmo interesse que eu em que o partido ganhe os próximos atos eleitorais, pelo que é necessário existir união entre todos", afirma.

José Silvano tem 61 anos, é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e foi presidente do Município de Mirandela durante 16 anos.

Foi ainda líder da distrital do PSD de Bragança, durante dois mandatos. Antes de ser eleito deputado pelo distrito de Bragança, nas legislativas de 2015, José Silvano ainda esteve alguns meses como diretor-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, criada como uma das contrapartidas à construção da barragem do Tua.