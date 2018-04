José Silvano eleito secretário-geral do PSD

Hoje às 02:14 Facebook

O deputado José Silvano foi eleito na noite desta terça-feira secretário-geral do PSD, com 78% de votos favoráveis, numa eleição que decorreu no Porto, naquele que foi o primeiro Conselho Nacional na liderança de Rui Rio.

José Silvano, que já foi autarca em Mirandela, colheu 75 votos, num universo de 96 possíveis, o que corresponde a uma percentagem favorável de 78%, e registaram-se cinco votos nulos e 16 brancos, indicou fonte do partido.

O nome de José Silvano já tinha sido ratificado na Comissão Política Nacional que decorreu na última quarta-feira.

Esta eleição acontece depois de, no dia 18 de março, Feliciano Barreiras Duarte ter apresentado a sua demissão do cargo de secretário-geral do PSD.

O deputado social-democrata anunciou ao presidente do partido que a decisão de sair era "irrevogável", isto depois de uma semana de notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no parlamento.

Esta foi a primeira baixa na direção de Rui Rio e aconteceu exatamente um mês depois do Congresso em que foi empossado o novo líder, que decorreu entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa.

Entretanto, logo no dia seguinte, a 19, foi anunciado como substituto o deputado e antigo autarca de Mirandela José Silvano, que começou a exercer funções de imediato.

Mas, de acordo com os estatutos do PSD, competia ainda ao Conselho Nacional "eleger o substituto de qualquer dos titulares da Mesa do Congresso e da Comissão Política Nacional, com exceção do seu Presidente, no caso de vacatura do cargo ou de impedimento prolongado, sob proposta do respetivo órgão".

Essa eleição ficou reservada para esta noite e decorreu numa unidade hoteleira no Porto, onde a reunião dos sociais-democratas decorre à porta fechada desde cerca das 21.30 horas.