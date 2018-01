Jovem português desaparecido na Alemanha

Hoje às 14:31 Facebook

Um jovem português de 20 anos, emigrado na Alemanha, está desaparecido desde domingo. As autoridades já foram alertadas para o caso.

O alerta para o desaparecimento de Tiago Machado, natural da Moita, foi dado pela irmã, Soraia Machado, nas redes sociais, esta segunda-feira.

Segundo a mensagem publicada, o jovem terá sido visto pela última vez no domingo, na cidade de Munique, onde reside, e está incontactável desde então.

Segundo contou ao JN a irmã do jovem, Tiago está emigrado na Alemanha desde setembro e vive com o padrasto com quem quem mantém uma relação "muito boa". Será a primeira vez que uma situação semelhante acontece.