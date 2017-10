Jovem que salvou 80 cães do fogo precisa de ajuda para os manter

Marta Almeida Fernandes Hoje às 15:47 Facebook

Liliana dos Santos e o pai conseguiram salvar todos os animais, que agora apenas requerem alguns cuidados. Mas precisam de ajuda e lançaram apelo nas redes sociais.

Liliana dos Santos e o pai, viram-se cercados pelas chamas, no domingo, em Moimenta da Serra, Gouveia. Mesmo nessa situação conseguiram socorrer os 80 animais que tinham neste local e mantê-los em segurança.

"Todos os animais que foram resgatados já foram ao veterinário e encontram-se bem de saúde", disse Carlos Albuquerque, namorado da proprietária do abrigo, contactado pelo JN. "Vamos ficar atentos nos próximos dias ao comportamento dos cães porque estiveram expostos a muito fumo que acabaram por inalar", acrescentou.

Na página oficial do Cantinho da Lili no Facebook, foi lançado um apelo para quem quiser ajudar com bens essenciais para os animais, materiais para reconstrução e recuperação do espaço e um NIB (PT50003508360069948160046) para contribuição monetária.

O Cantinho da Lili alberga cerca de 140 animais, em dois espaços diferentes. Além do no abrigo de Moimenta da Serra, Gouveia, com 80 animais, tem um outro espaço com mais seis dezenas de animais no mesmo concelho.

O abrigo está, ainda, a prestar apoio a outras organizações, nomeadamente o CERVAS- Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, e dispõe-se a auxiliar qualquer outra organização, abrigo, ou particular que necessite de ajuda.