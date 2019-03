Jovens especialistas optam cada vez menos pelos hospitais do SNS

Inês Schreck Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

São cada vez menos os jovens médicos interessados em trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) após a formação especializada. Quase metade (45%) das vagas abertas pelo Ministério da Saúde para colocar especialistas nos hospitais ficou por preencher. Um resultado ainda pior do que o registado no último concurso para os médicos de família, no qual um terço dos lugares ficaram desertos.

No início do mês, a ministra da Saúde disse que a taxa de retenção dos médicos que terminam a especialidade se tem situado sempre acima dos 80%. Mas os resultados das últimas contratações para hospitais e centros de saúde revelam uma realidade bem diferente.

O concurso da segunda época de 2018, aberto em dezembro, previa a colocação de 287 médicos de especialidades hospitalares e 13 de saúde pública. De acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde foram ocupadas 165 vagas, das quais 64 no Norte (62, segundo a ARS Norte), 26 no Centro, 60 em Lisboa e Vale do Tejo, dez no Alentejo e cinco no Algarve.