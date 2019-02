Jovens internados em centros educativos a subir desde 2016

Ana Gaspar Hoje às 08:41 Facebook

O número de jovens que cumprem medidas de internamento em centros educativos tem vindo a aumentar nos últimos anos.

Os pedidos dos tribunais para a execução destas medidas passaram de 173, em 2015, para 205, em 2018, de acordo com os dados provisórios da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Ou seja, neste intervalo de tempo, verificou-se uma subida de 18,5% (mais 32). Em comparação com o ano de 2017, houve um aumento de 10,2% (foram 186).

Já a média de jovens internados em cada ano (que em 2015 foi de 162) baixou nos anos de 2016 e 2017 - para 140 e 146, respetivamente - e subiu para 159 em 2018. De acordo com a DGRSP, em resposta às perguntas do JN, esta situação "parece resultar de diversas variáveis", e uma delas poderá ter a ver com as alterações à Lei Tutelar Educativa, que abrange jovens entre os 12 e os 16 anos.