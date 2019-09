Jovens marcham pelo clima de Norte a Sul do país

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de pessoas, maioritariamente jovens, desfilam pelas ruas do Porto em defesa do ambiente. A marcha pelo clima saiu da praça da República e termina nos Aliados.

Porto é uma das 30 localidades portuguesas onde, esta sexta-feira, se realiza mais uma manifestação no âmbito da greve climática global que está a acontecer em mais de 170 países.

Centenas de pessoas, em larga maioria jovens estudantes, juntaram-se na praça da República antes de iniciarem, pouco depois das 17.30 horas, uma marcha por algumas ruas da Invicta, que termina numa concentração na avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto.

Das 30 localidades portuguesas que aderiram ao protesto, a grande maioria escolheu o fim de tarde para sair à rua em protesto. Foi o caso de Coimbra, onde a manifestação fortemente apoiada pela Associação Académica de Coimbra, juntou cerca de mil pessoas.

"Não estamos preocupados só com a nossa geração, mas também com as gerações futuras. Ontem já era tarde para se fazer alguma coisa", entende o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Daniel Azenha.

A Academia apoia a medida da Reitoria da Universidade de Coimbra, de acabar com a carne de vaca nas cantinas, considerando porém que não vai resolver tudo. "Nós também já aderimos aos copos reutilizáveis nas festas e vamos fazê-lo também no bar", completa o dirigente associativo.

Lisboa saiu à rua mais cedo

Uma das exceções, Lisboa, deu corpo à manifestação a partir das 15 horas. A concentração no largo lisboeta do Cais do Sodré conta com milhares de pessoas de todas e idades e variadas nacionalidades, que protestam contra as "políticas falhadas" dos decisores políticos, explicou à agência Lusa Sinan Eden, um dos responsáveis pela organização do evento.

"Nós somos o plano B", declarou à Lusa, durante a manifestação cujo slogan mais proclamado é "não há planeta B". Um slogan repetido no Porto, em Braga e em tantas outras localidades.