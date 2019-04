Juiz José Sousa Lameira vence eleições do Conselho Superior

Nelson Morais Hoje às 00:35 Facebook

A lista encabeçada pelo juiz conselheiro José Sousa Lameira alcançou, esta quinta-feira, uma vitória expressiva sobre a lista adversária de Mário Belo Morgado, nas eleições para o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

A candidatura de José Sousa Lameira ao lugar de vice-presidente do CSM obteve 59,4% dos votos apurados (990 em 1665 votos). Já Mário Morgado teve 541 votos (32,4%).

Votaram nestas eleições 1665 juízes que estão no ativo (os jubilados não votam), tendo sido apurados também 106 votos em branco e 28 nulos.

Estavam em disputa a vice-presidência do CSM, ocupada por Morgado nos últimos três anos, mais seis dos 16 lugares de vogal deste órgão (a presidência é ocupada, por inerência, pelo juiz que vence as eleições do Supremo Tribunal de Justiça, sendo o atual titular António Joaquim Piçarra).

A distribuição de lugares é feita segundo o método de Hondt, tendo a Lista B, de Lameira, conquistado cinco mandatos, e a Lista A apenas dois.

Além do conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça José Sousa Lameira, foram eleitos os desembargadores Jorge Raposo e Leonel Serôdio, em representação dos tribunais de relação; e os juízes de primeira instância Susana Cabral (do Distrito Judicial de Lisboa), José Correia (Porto), Lara Martins (Coimbra) e Sofia Silva (Évora).

O CSM tem uma maioria de não juízes, sendo ainda composto por dois vogais indicados pelo Presidente da República e sete pela Assembleia da República.

O vice-presidente eleito é conotado com o Fórum Permanente Justiça Independente, onde pontua a figura influente de Luís Noronha Nascimento. Durante a campanha eleitoral, José Sousa Lameira, que concorreu com o lema "Paridade, Transparência e Renovação", repudiou a divulgação, por iniciativa do CSM, de procedimentos disciplinares instaurados contra os juízes, argumentando que isso piora a perceção pública sobre a magistratura e não contribui para a paz social.

Mário Belo Morgado, associado à outra grande tendência da magistratura judicial, do Movimento de Justiça e Democracia, concorreu com o lema "Independência, Prestígio, Proximidade".