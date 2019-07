Julho e agosto atraem 400 mil portugueses às praias algarvias

Sónia Santos Pereira Hoje às 10:35 Facebook

Neste verão, os turistas nacionais já suplantam os ingleses na região. Taxa de ocupação deve chegar a 95%. Outros destinos ganham força.

O Algarve, destino predileto de férias dos portugueses, está a contar receber, entre julho e agosto, 400 mil turistas nacionais. Apesar desta habitual concentração na região algarvia, locais como Porto Santo, Açores e o Norte do país estão a assumir relevância nas escolhas para férias dos portugueses. Há ainda quem rume além-fronteiras e aí o grande foco está em Cabo Verde.

"Os turistas nacionais estão a optar nestas férias por destinos no mercado interno e o Algarve ressente-se positivamente dessa opção", diz Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Em julho, as taxas de ocupação da hotelaria algarvia estão nos 85% e para agosto a estimativa aponta para 95%.