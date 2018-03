Juncker considera que Portugal é exemplo no acolhimento de refugiados

Hoje às 11:02 Facebook

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou esta quarta-feira que o acolhimento que os portugueses e o Governo português reservaram aos refugiados constitui um exemplo para outros Estados-Membros da União Europeia.

Intervindo imediatamente a seguir ao primeiro-ministro português, António Costa, no debate sobre o futuro da UE com chefes de Estado e de Governo no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o presidente do executivo comunitário disse saber que a Comissão Europeia pode contar com os "amigos portugueses", que sempre mostraram saber dar "vida e cor "aos valores comuns e designadamente à solidariedade europeia".

"O acolhimento que os portugueses e o Governo português reservaram aos refugiados mostra-o claramente. Portugal faz mais do que a sua parte ao recolocar muitos refugiados oriundos da Grécia e Itália, o que constitui um exemplo que deveria inspirar alguns", elogiou Jean-Claude Juncker.

É um belo desempenho coletivo que honra cada português

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, prestou ainda "homenagem" a Portugal pelo "belo desempenho coletivo" que permitiu ao país ultrapassar a crise e chegar hoje a uma situação económica em que poucos acreditaram há alguns anos.

"Portugal saiu no ano passado do Procedimento por Défice Excessivo e, na semana passada, a Comissão concluiu que os desequilíbrios já não são excessivos. Quem teria acreditado há uns anos? Quem teria acreditado?", questionou.

Juncker sublinhou que "a verdade é que estes progressos exigiram dos portugueses ao longo destes dolorosos anos esforços consideráveis, que os outros europeus nem sempre valorizam na medida certa".

"É um belo desempenho coletivo que honra cada português. Quero por isso aqui render homenagem aos portugueses, aos que dirigiram o país durante os anos de crise, levando à correção dos desequilíbrios, e sobretudo ao povo português, sobretudo aos mais modestos dos portugueses, que contribuíram com uma coragem admirável e sucesso para este grande esforço nacional", afirmou, sendo muito aplaudido pelos parlamentares.

A situação melhorou mas evidentemente resta trabalho a fazer

Juncker aproveitou para "sublinhar também que este resultado notável contraria aqueles que criticaram a Comissão por aplicar o pacto de estabilidade com sensatez e flexibilidade", o que ajudou Portugal a sair da crise da forma que o fez.

O presidente da Comissão advertiu que "a situação melhorou mas evidentemente resta trabalho a fazer", sobretudo no sentido de "consolidar os resultados obtidos de forma a virar definitivamente a página sobre estes anos sombrios", e apontou como prioritário melhorar a competitividade.

António Costa é o terceiro líder europeu a participar no ciclo de debates promovido pelo Parlamento Europeu sobre o Futuro da UE, iniciado este ano, depois dos primeiros-ministros da Irlanda, Leo Varadkar, em janeiro, e da Croácia, Andrej Plenkovic, em fevereiro, e antes do Presidente francês, Emmanuel Macron, o "convidado de honra" da sessão plenária de abril.